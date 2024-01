Epstein-Opfer: Donald Trump habe Sex mit "vielen Mädchen" gehabt

Ex-US-Präsident Donald Trump wird in einem neuen Gerichtsdokument im Fall Jeffrey Epstein erneut namentlich genannt.

USA. Ein neues Gerichtsdokument im Fall Jeffrey Epstein enthält erneut den Namen Donald Trump. In dem am Montag veröffentlichten Gerichtsakten wird ihm vorgeworfen, Sex mit mehreren Opfern von Jeffrey Epstein (1953–2019) gehabt zu haben.

Eines der Epstein-Opfer, Sarah Ransome schickte 2016 mehrere Mails an "Daily Mail"-Kolumnistin Maureen Callahan. Darin behauptete sie, Donald Trump habe Sex mit "vielen Mädchen" gehabt. Damals arbeitete Callahan noch für die "New York Post".

"Sie vertraute mir ihre lockere 'Freundschaft' mit Donald an"

Ransome schrieb in den Mails, dass eine ihrer Freundinnen, die namentlich nicht genannt wird, unter den betroffenen Mädchen gewesen sei. "Sie vertraute mir ihre lockere 'Freundschaft' mit Donald an", so Ransome.

Und weiter: "Herr Trump schien definitiv ein Faible für sie zu haben und sie erzählte mir, wie er immer wieder davon sprach, dass ihm ihre 'frechen Brustwarzen' gefielen. Donald Trump liebte es, an ihren Brustwarzen zu schnippen und daran zu saugen, bis sie wund waren", heißt es in einer der Mails.

Ransome zog ihre Behauptungen zurück

Ransome schrieb weiter: "Eines Abends, als wir zusammen duschten, zeigte sie mir ihre Brustwarzen. Sie waren rot und geschwollen, und ich erinnere mich, dass ich zusammenzuckte, als ich sie ansah." Sie wisse ebenfalls, dass ihre Freundin regelmäßig Sex mit Trump in Jefferey Epsteins Villa in New York gehabt haben soll.

Nach mehreren E-Mails zog Ransome alle ihre Behauptungen zurück. Sie teilte Callahan mit, dass "nichts Gutes" passieren würde, wenn sie ihre Behauptungen öffentlich teile.