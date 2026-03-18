Epstein-Skandal eskaliert: Jetzt gerät Norwegens Top-Politik massiv unter Druck!

Der Epstein-Skandal zieht immer weitere Kreise - und trifft jetzt mit voller Wucht Norwegens Macht-Elite. Neue Enthüllungen bringen Politiker, Diplomaten und sogar das Königshaus in Bedrängnis.

Jetzt wird es ernst: Das norwegische Parlament hat beschlossen, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen. Ziel ist es, die Verbindungen zwischen Jeffrey Epstein und der politischen Spitze des Landes offenzulegen.

Regierungschef Jonas Gahr Støre machte klar: 'Die Wahrheit müsse jetzt auf den Tisch.'

Hochrangige Namen im Fokus

Besonders brisant: Gleich mehrere Top-Persönlichkeiten stehen im Zentrum der Ermittlungen. Darunter: Ex-Premier Thorbjørn Jagland, Diplomaten-Paar Mona Juul & Terje Rød-Larsen, Ex-Minister Børge Brende.

Gegen einige von ihnen laufen bereits Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts und enger Kontakte zu Epstein.

Sogar Royals betroffen

Der Skandal reicht bis ins Königshaus: Auch Kronprinzessin Mette-Marit taucht in den Epstein-Akten auf. Ihre früheren Kontakte zu Epstein sorgen seit Wochen für heftige Kritik und erschüttern das Vertrauen der Bevölkerung.

Die neuen Enthüllungen treffen Norwegen ins Mark. Experten sprechen bereits von einer Vertrauenskrise in Politik und Institutionen. Jetzt soll die Kommission klären, wie tief das Netzwerk wirklich reicht und ob es Konsequenzen für die Elite des Landes geben wird.

Eines steht fest: Dieser Skandal ist noch lange nicht vorbei.