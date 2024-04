Erdbeben der Stärke 6,0 in Region Fukushima

Der japanischen Wetterbehörde zufolge ereignete sich das Beben in der nordöstlichen Region Fukushima, eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. Unmittelbar nach dem Erdbeben, dessen Epizentrum in einer Tiefe von 40 Kilometern lag und das auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren war, gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Magnitude-6.1 offshore earthquake occurs east of #Fukushima Prefecture #Akita #Hanamaki #Hokota #Japan

A magnitude-6.1 offshore earthquake occurred east of Fukushima Prefecture at around 12:16 on April 4. The epicentre was about 83 km (52 miles) east…