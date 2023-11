Erste Augen-Transplantation der Welt geglückt

Niemals zuvor wurde diese Operation erfolgreich durchgeführt. Dennoch ist eine vollständige Heilung noch nicht in Sicht

Chirurgen in New York haben die weltweit erste vollständige Augentransplantation durchgeführt. Es ist eine medizinische Sensation, die viele für unmöglich hielten.

Aaron James (46) ein Militärveteran aus Arkansas, kann mit dem transplantierten Auge zwar nicht sehen, aber er betrachtet die Operation als Erfolg.

© NYU Langone Health Patient nach der OP.

„Irgendwo muss man anfangen, und hoffentlich bringt das den Stein ins Rollen bei künftigen Operationen“, sagte James auf NBC News.

Patient starb fast bei Unfall

Im Jahr 2021 überlebte James als Hochspannungs-Monteur einen fast tödlichen Stromschlag. Sein Gesicht berührte versehentlich ein stromführendes Kabel. Er überlebte knapp mit verheerenden Verletzungen. Er verlor sein linkes Auge, seine Nase und seine Lippen. Von seiner linken Wange und seinem Kinn waren nur noch Knochen übrig. Ein Großteil seines linken Arms fehlte ebenfalls.

21 Stunden am OP-Tisch

Die Operation dauerte 21 Stunden, involviert waren mehr als 140 Chirurgen, Krankenschwestern und anderen medizinische Fachkräfte.

Zusätzlich zur Augentransplantation erhielt James auch eine teilweise Gesichtstransplantation – ein äußerst seltener Eingriff.

Ein Spender für Auge und Gesicht

Das gespendete Gesicht und Auge stammten von einem einzigen Spender.

Eine große Herausforderung ist die Wiederherstellung des Sehnervs. Im Rahmen der Operation injizierten die Chirurgen Stammzellen in James‘ Sehnerv – eine weitere Premiere –, um den Nerv zur Bildung gesunder neuer Zellen anzuregen.

Gehirn bekommt Signale

Fünf Monate nach der Operation von James herrscht eine gesunde Durchblutung der Netzhaut, dem Teil des Augenhintergrunds, der Licht in elektrische Signale umwandelt, die das Gehirn in Bilder umwandelt – ein wichtiges Zeichen der Vitalität.

Noch nie zuvor versucht

„Obwohl es noch keine Sicht gibt, haben wir eine Barriere überwunden, die viele nicht für möglich gehalten hätten“, sagte Dr. Eduardo Rodriguez, der Direktor des Gesichtstransplantationsprogramms an der NYU Langone, der die Operation leitete. „So etwas wurde noch nie versucht. In der Fachliteratur gibt es nicht einmal wissenschaftliche Erkenntnisse, die Aufschluss darüber geben könnten, was das Ergebnis einer solchen Transplantation sein könnte.