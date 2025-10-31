Erste Billig-Fluglinie führt "Business Class" ein

Für einen Aufpreis kann man den Mittelsitz neben sich freihalten.

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air testet ab Dezember 2025 ein neues Premium-Segment: „Wizz Class“.

Auf ausgewählten Strecken von Städten wie London, Rom, Budapest, Warschau und Bukarest wird den Passagieren die Option geboten, den Mittelsitz neben sich freizuhalten. Damit nähert sich Wizz Air dem Komfort eines Business- bzw. Premiumwirtschaftsbereichs an. Zusätzlich gibt es Vorteile wie Sitzplätze in der ersten Reihe mit erhöhter Beinfreiheit, vorrangiges Einsteigen und bevorzugten Zugriff auf das Handgepäckfach.

© Getty

Kein klassisches Business-Erlebnis

Damit ist allerdings noch keine luxuriöse Ausstattung verbunden: Es gibt keine Lounge-Zugang, keine kostenlosen Getränke oder Mahlzeiten – die Vorteile bleiben überschaubar. Wie Wizz Air betont: „Die Tarife werden niemals teurer sein als der Kauf eines zusätzlichen Sitzplatzes.“

Wizz Air richtet sich damit verstärkt an Geschäftsreisende oder Vielflieger, die mehr Raum und Komfort wünschen – aber weiterhin zu einem Budgetpreis reisen möchten. Laut Unternehmensangaben kommen diese Wünsche gerade aus dem Markt: „Wir beobachten, dass unsere Passagiere, besonders im Geschäftssegment, mehr Platz und einen schnelleren Ausstieg wünschen.“