Erstes Land führt totales Rauchverbot für ganze Generation ein

Wer nach dem 1. Jänner 2007 geboren wird, darf niemals rauchen.

Die Malediven setzen auf eine „tabakfreie Generation“. Wer am oder nach dem 1. Jänner 2007 geboren wurde, darf künftig keine Tabakprodukte mehr kaufen, konsumieren oder weiterverkaufen – ein Schritt, mit dem die Inselrepublik zur ersten Nation weltweit wird, die einen solchen Schritt geht.

Das Verbot umfasst dabei alle Formen von Tabakprodukten, einschließlich klassischer Zigaretten und E-Zigaretten – damit sollen sowohl Einstieg als auch Normalisierung von Tabakkonsum wirksam verhindert werden.

© Restplatzbörse/shutterstock

Hohe Strafen - auch für Urlauber

Die Gesetzeslage sieht für Verstöße harte Konsequenzen vor: Wer als Händler Tabak an Unter-19-Jährige verkauft, dem droht eine Geldstrafe von 50.000 Rufiyaa (umgerechnet etwa 2.800 Euro). Beim unerlaubten Konsum etwa von E-Zigaretten durch eine Person der genannten Altersgruppe sind immerhin 5.000 Rufiyaa (ca. 280 Euro) fällig. Brisant: Das Verbot gilt nicht nur für Einheimische, sondern auch für Urlauber.

Der Archipel im Indischen Ozean zählt zu den populärsten Luxusreisedestinationen der Welt – mit weißen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser lockt er jährlich hunderttausende Urlauber an.