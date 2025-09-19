Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Putin
© APA/AFP/DREW ANGERER

Zuspitzung

Estland ruft NATO-Staaten zusammen +++ Russen-Kampfjets über Polen

19.09.25, 19:50
Teilen

Nach dem Luftraumverstoß russischer Kampfjets fordert Estlands Regierung Konsultationen mit Nato-Partnern und aktiviert Artikel 4 des Bündnisvertrags. 

Estlands Ministerpräsident Kristen Michal kündigte am Freitag auf der Plattform X an, Beratungen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags zu beantragen. Der Schritt folgt auf die Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge.

Artikel 4 im Nato-Vertrag

Artikel 4 sieht Konsultationen der Bündnispartner vor, wenn ein Mitgliedsstaat seine Sicherheit bedroht sieht. Mit der Anrufung kann Estland auf eine gemeinsame Einschätzung und Beratung der Partnerländer setzen.

Hintergrund

Der Vorfall reiht sich in die jüngsten Spannungen ein, nachdem drei russische Kampfjets unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen waren. Nun zieht Tallinn eine klare Konsequenz und wendet sich an das Nato-Bündnis. 

Vorfall in Polen

Der polnische Grenzschutz teilte am Freitag auf der Plattform X mit, dass zwei russische Kampfflugzeuge die Sicherheitszone der Bohrplattform Petrobaltic in der Ostsee verletzt haben.

Sicherheitszone verletzt

Die Maschinen seien im Tiefflug über die Plattform geflogen, hieß es. Damit sei die festgelegte Sicherheitszone überschritten worden.

Streitkräfte informiert

Nach Angaben der Behörde wurden die polnischen Streitkräfte über den Vorfall informiert. Weitere Details nannte der Grenzschutz zunächst nicht. 

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen unterdessen bei ihrem Treffen am 1. Oktober in Kopenhagen über eine "kollektive Antwort" auf die Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland beraten. Das kündigte EU-Ratspräsident Antonio Costa an. Die Verletzung des estnischen Luftraums durch drei russische Militärflugzeuge sei "eine weitere inakzeptable Provokation", schrieb Costa auf X. Der Vorfall unterstreiche die Notwendigkeit, die Ostflanke zu verstärken, die europäische Verteidigungszusammenarbeit zu vertiefen und den Druck auf Russland zu erhöhen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden