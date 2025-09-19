"Putin soll Europa schlucken" - Experte schockt mit Trump-Verdacht

Trump könnte Europa einfach den Russen überlassen.

US-Präsident Donald Trump startete in den letzten Monaten eine Initiative zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Immer wieder wird dabei – gerade auch in Europa – befürchtet, Trump könnte einem Deal mit Putin auf Kosten der Ukraine zustimmen. Der deutsch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann geht sogar einen Schritt weiter. Im ZDF-Talk „maybrit illner“ äußert der Wirtschaftswissenschaftler den Verdacht, Washington könnte ganz Europa den Russen überlassen.

Russen sollen Europa schlucken

„Die Amerikaner haben eine andere Vorstellung von der Welt. Deswegen glaube ich nicht, dass die Amerikaner uns wollen gegen China und Russland“, so Bachmann wörtlich. „Sondern die Amerikaner haben die Vorstellung, wenn die Europäer zu schwach sind, sollen die Russen Europa durchaus schlucken.“

Der Wissenschaftler glaubt nicht, dass die USA die NATO-Partner in Europa beschützen werden. Trump konzentriere sich nun eher auf Lateinamerika und den Konflikt in Venezuela: Das sei das klassische ‚wir kümmern uns um unsere Hemisphäre, aber Europa ist uns eigentlich egal‘.“

Für seine These bekommt Bachmann in der Sendung jede Menge Kritik. „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Die USA sind eine große Demokratie“, entgegnet SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Trump würde zwar „viele dumme Dinge tun“, seine Putin-Offensive könne aber durchaus die Situation in der Ukraine positiv ändern.