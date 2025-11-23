EU-Handelsminister beraten mit US-Kollegen über Zölle

Neben den transatlantischen Handelsbeziehungen wird es auch um China und Indien gehen

Im Zentrum des Treffens der EU-Handelsministerinnen und -minister am Montag in Brüssel stehen die transatlantischen Beziehungen.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen wollen die Ministerinnen und Minister voraussichtlich mit ihrem US-Amtskollegen Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten der USA, Jamieson Greer, über die transatlantische handelspolitische Zusammenarbeit beraten. Weitere Themen sind die Handelsbeziehungen zu China und Indien.

Dabei soll es auch um die Ankündigung der chinesischen Behörden von neuen Ausfuhrkontrollen für Seltenerdmetalle und ihrer anschließenden einjährigen Aussetzung gehen. Auch eine Bilanz der laufenden Verhandlungen zu bilateralen Handelsabkommen ist geplant; der Schwerpunkt soll dabei auf Indien liegen. Thematisiert werden könnte auch das Handelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Mercosur-Staaten: Die Europäische Kommission peilt eine Verabschiedung noch vor Ende des Jahres an.