EU plant neuen Preis-Schock für Raucher

Die Tabaksteuer soll kräftig erhöht werden.

In Österreich wurde erst mit 1. April die Tabaksteuer auf 83,50 Euro je 1.000 Stück angehoben. Für Raucher bedeutete dies einen Preisanstieg von rund 20 bis 30 Cent pro Packung. Nun droht bereits der nächste Preis-Schock.

Wie die BILD berichtet, drängt die EU-Kommission um Chefin Ursula von der Leyen die Mitgliedsstaaten auf eine neuerliche Erhöhung der Tabakpreise. Auf einem 196-seitigen Papier wird dargelegt, wie die „Eindämmung des Tabakkonsums“ durch „steuerliche Maßnahmen zur Verringerung der Nachfrage nach Tabak“ erreicht werden soll.

Rauchen soll teurer werden

Das Ziel dabei ist klar: Rauchen soll teurer werden, damit es weniger Krebserkrankungen und damit auch niedrigere Gesundheitskosten in Österreich gibt. Konkret schlägt die EU-Kommission vor, dass sich die Steuerhöhe am Wohlstand des jeweiligen EU-Landes orientieren soll. Damit würde die Tabaksteuer wohl auch in Österreich deutlich steigen. Laut ersten Schätzungen soll eine Packung rund 50 bis 70 Cent teurer werden.

Die neue Tabaksteuer-Richtlinie soll möglichst rasch beschlossen werden – bisher sind die Mitgliedsstaaten aber noch uneinig.