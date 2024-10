Ex-Model wirft Trump vor: "Hat mich begrapscht"

Jetzt erhebt ein Ex-Model schwere Vorwürfe gegen Donald Trump.

Er soll sie begrapscht haben: "Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch“, sagt Stacey Williams. In zwei Wochen sind die US-Wahlen und Trump will erneut Präsident der USA werden.

Das Rennen zwischen ihm und Kamala Harris, die für die Demokraten antritt, ist wahnsinnig eng. Jetzt kommen aber schwere Vorwürfe gegen Trump ans Licht. Können sie den Wahlkampf entscheiden? Ex-Model Stacey Williams (56) packt aus: Sie wirft Trump vor, sie gegen ihren Willen begrapscht zu haben.

Vor rund 30 Jahren in New York

Der Vorfall soll sich 1993 im Trump Tower in New York ereignet haben - also vor mehr als 30 Jahren. „Der Gedanke, dass dieses Monster wieder im Weißen Haus landen könnte, ist mein absoluter Albtraum“, so das Ex-Model. Was war passiert? Williams schildert: Trump soll sie bei einer Begegnung im Trump Tower zu sich gezogen und seine Hände „überall auf meine Brüste“ sowie auf ihre Taille und ihren Hintern gelegt haben. Sie sagte, sie sei erstarrt, weil sie „zutiefst verwirrt“ darüber war, was passierte.

"Wie ein Stück Fleisch"

„Ich fühlte Scham und Ekel und als wir getrennte Wege gingen, hatte ich das Gefühl, es noch einmal zu durchleben, während die Hände überall auf mir waren. Und ich hatte dieses schreckliche Gefühl im Magen, dass es irgendwie inszeniert war. Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch“, sagte Williams dem „Guardian“.