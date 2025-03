Ex-Notenbankchef Carney wird Trudeau-Nachfolger in Kanada

Der ehemalige Zentralbankchef Mark Carney wird neuer Vorsitzender der regierenden Liberalen Partei in Kanada.

Das ergab eine Abstimmung unter Parteimitgliedern, deren Ergebnis am Sonntagnachmittag (Ortszeit) bekannt gegeben wurde. Als Nachfolger von Justin Trudeau wird der 59-jährige Wirtschaftsexperte auch das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen und als Spitzenkandidat seiner Partei bei voraussichtlichen Neuwahlen im zweitgrößten Flächenstaat der Welt antreten.

Carney hatte bei der Basisabstimmung neben der Ex-Finanzministerin Chrystia Freeland als Favorit gegolten. Trudeau, der 2013 Parteichef und zwei Jahre später Regierungschef wurde, hatte Anfang Jänner angesichts schlechter Umfragewerte seinen Rücktritt angekündigt.

Die Wahl bei den Liberalen erfolgte inmitten massiver Auseinandersetzungen mit den USA wegen der Drohungen des neuen US-Präsident Donald Trump mit höheren Zöllen gegen Kanada. Außerdem wird in diesem Jahr das Parlament in Kanada neu gewählt. Die Wahl muss bis Oktober abgehalten werden, könnte aber auch binnen weniger Wochen anberaumt werden. Die oppositionellen Konservativen lagen ursprünglich in den Umfragen in Führung, angesichts der Konfrontation mit den USA holten die Liberalen zuletzt aber deutlich auf.