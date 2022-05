Ex-Prinzessin von Katar tot aufgefunden

Eine ehemalige katarische Prinzessin Kasia Gallanio (45) wurde offenbar tot in ihrem Haus im spanischen Ferienort Marbella aufgefunden.

Die Leiche wurde am Sonntag von der Polizei auf dem Grundstück entdeckt, so die französische Zeitung Le Parisien. Gallanio war die dritte Frau von Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, 73, dem Onkel des Emirs von Katar. Sie heirateten 2004 und hatten drei Töchter. Gallanio war das Sorgerecht verweigert worden. Sie lebte in einem Haus in Marbella und hatte mit Alkoholismus und Depressionen zu kämpfen.

Obwohl eine Obduktion noch aussteht, deuten erste Untersuchungen darauf hin, dass sie an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Ihr Körper zeigte keine Anzeichen von körperlicher Gewalt, berichtete Le Parisien.

Ihr ehemaliger Ehemann lebt seit 1992 in Frankreich, als er wegen eines angeblichen Putsches gegen den Führer von Katar ins Exil gezwungen wurde.