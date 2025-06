Experte: DARUM hat Trump den Iran jetzt doch angegriffen

Die iranische Atomanlagen wurden von den USA vollkommen zerstört

Vor wenigen Tagen blies US-Präsident Donald Trump einen Angriff auf den Iran scheinbar ab und sprach davon, dass er „in den nächsten zwei Wochen“ eine Entscheidung treffen werde. Nun schlugen die USA doch zu.

Die USA haben an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen attackiert. Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" seien komplett zerstört, sagte Trump im Weißen Haus. Bombardiert worden seien die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordow sowie die Standorte Natanz und Isfahan.

"Wenn sie es so wollen"

Politikexperte Joachim Krause erklärt in einem Interview mit FOCUS, warum Trump nun doch den Angriffsbefehl gab. Ausschlaggebender Grund sei demnach gewesen, dass „die USA einen atomaren Angriff des Iran auf Israel verhindern wollen“. Die Mullahs seien dicht dran an mehreren Atombomben gewesen.

Warum Trump ausgerechnet jetzt zuschlug, sei Folge der Haltung der Mullahs. „Die Iraner haben überhaupt keine positiven Signale gesendet“, so Krause. Teherans fehlende Verhandlungsbereitschaft sei für Trump Grund gewesen, zu sagen: „Gut, wenn sie es so wollen, dann können sie unsere Entschlossenheit jetzt schon spüren.“