Experte: Putin-Angriff "näher als die meisten denken"

Plant der russische Präsident Wladimir Putin (71) einen Angriff auf die Nato?

Der Westen sei "viel näher an einem Krieg gegen Russland, als die meisten realisieren", warnt Militärexperte Fabian Hoffmann, Wissenschaftler an der Universität Oslo via Plattform X (ehemals Twitter). In seiner Analyse geht der Experte davon aus, dass die Nato "bestenfalls zwei bis drei Jahre Zeit" habe, um Russland abzuschrecken.

Obwohl Moskau in der Ukraine große Probleme habe und der Nato militärisch unterlegen sei, würde Russland einen Angriff auf die osteuropäischen Nato-Länder riskieren, so Hoffmann weiter. Die eigenen Schwächen seien vom Kreml einkalkuliert. Russland plane keinen "groß angelegten konventionellen Krieg mit der Nato", wie in der Ukraine. Moskaus vorrangiges Ziel in einem Krieg mit der Nato sei es, "die Eskalation effektiv zu steuern und den Krieg zu für Russland günstigen Bedingungen frühzeitig zu beenden", analysiert der Militärexperte.

In this thread, I will explain why we are much closer to war with ???????? than most people realize and why our time window for rearmament is shorter than many believe. In my opinion, we have at best 2-3 years to re-establish deterrence vis-à-vis ????????. Here's why ???? 1/20 pic.twitter.com/IOdpISXyXK — Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) January 14, 2024

Das könnte Putins Plan sein

Das Ziel des Kreml-Diktators könnte brutale Abschreckung sein, hält Hoffmann in seinen Tweets fest. Putin würde in einem Kriegs-Szenario mit dem westlichen Verteidigungsbündnis wohl "weitreichende Angriffe auf kritische zivile Infrastrukturen in allen europäischen Nato-Ländern" anstreben, so der Experte. Hoffmann erläutert Putins mögliche Strategie so: "Unterstützen Sie Ihre osteuropäischen Verbündeten nicht, es sei denn, Sie wollen, dass Ihre Bevölkerung leidet."

Also wolle Moskau den Westen nicht militärisch, sondern psychologisch besiegen – ein "Wettbewerb der Risikobereitschaft", warnt Hoffmann. Putin setze darauf, dass der Westen nach dem Überfall auf osteuropäische Nato-Länder einen "Rückzieher" machen würde, um einen großen Krieg gegen Russland abzuwenden.

Kritik an Hoffmanns Analyse

Der tschechische Militäranalyst Jakub Janovsky kritisiert Hoffmanns Analyse auf X. Er sagt, dass Moskau noch lange nicht zu einem Angriff auf die Nato in der Lage sei. So würde Russland "nach dem Krieg in der Ukraine", zunächst wieder "Zeit und Ressourcen benötigen", um seine Armee wieder aufzubauen.

Janovsky hält es für völlig unrealistisch, dass Russland die Nato mit reiner Willenskraft in die Knie zwingen wolle.