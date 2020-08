Festnahme: Todesschütze von Kenosha ist erst 17 Jahre alt

Bei den anhaltenden Protesten im US-Bundesstaat Wisconsin wurden bereits zwei Menschen erschossen - jetzt wurde ein Tatverdächtiger Jugendlicher (17) festgenommen.

Kenosha (Wisconsin). Nachdem der 29-jährige Jacob Blake durch mehrere Schüsse in den Rücken von Polizisten schwer verletzt wurde, brachen in Kenosha heftige Proteste gegen Polizeigewalt aus. Im Zuge der Auseinandersetzungen wurden zwei Menschen erschossen. Die US-Polizei gab nun bekannt, dass man den mutmaßlichen Todesschützen verhaftet hätte. Laut ersten Berichten handelt es sich um den 17-jährigen Kyle Rittenhouse, der im Nachbarbundesstaat Illinois gefasst werden konnte. Der 17-Jährige sei bereits wegen des Tötungsdelikts formell beschuldigt worden und werde nach Wisconsin überstellt.

BREAKING: Kyle Rittenhouse arrested in Antioch, IL. Initial complaint ticket shows he'll be charged with 1st degree intentional homicide for Kenosha shooting. 1/ — Nick Penzenstadler (@npenzenstadler) August 26, 2020

Kyle Rittenhouse, a murderer at just 17, proves hate his taught. And so is justice. He deserves that first-degree murder charge. pic.twitter.com/ueBqBrg80s — Jermaine Watkins ✍???? (@JermaineWatkins) August 26, 2020

Trump entsendet Nationalgardisten nach Kenosha