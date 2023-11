Film-Star zeigt offen Antisemitismus

Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon skandiert "from the river to the see" (soll bedeuten: Juden sollen aus Israel vertrieben werden) bei Demo in den USA.

Große Kritik an Hollywood-Star Susan Sarandon (77). Sie behauptet, dass jüdische Menschen jetzt im Krieg mit der Hamas „einen Eindruck davon bekommen, wie es sich anfühlt, muslimisch zu sein“. Sarandon zeigt sich mehrmals auf Demos gegen Israel Die Oscar-Preisträgerin hat seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober (Hamas-Terroristen töteten mehr als mehr als 1.200 Menschen) Israel mehrmals kritisiert und Palästinenser unterstützt. Sie nahm an mehreren Kundgebungen in New York teil, bei denen sie sich laut Daily Mail dem Ruf „from the river to the see“ („Vom Fluss zum Meer“ – drückt aus, dass Juden aus Israel vertrieben werden sollen) anschloss. Sie retweetete auch Beiträge von Pink Floyd-Star Roger Waters auf X. Er zeigt seit Jahren offen seine Aversion gegen Israel