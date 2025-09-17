Finanzieller Mega-Crash auf Deutschands Autobahnen

Wegen einer milliardenschweren Finanzlücke droht bei vielen geplanten Autobahnprojekten in Deutschland eine drastische Verzögerung.

Das Volumen der fehlenden Mittel bis 2029 beläuft sich laut Verkehrsministerium auf 5,5 Milliarden Euro.

Neue Baufreigaben von "Bedarfsplanvorhaben" seien vor diesem Hintergrund derzeit nicht möglich.

Das betrifft insgesamt 74 Projekte. Dabei geht es vor allem um den Ausbau bestehender Autobahnen, aber auch um Neubauvorhaben.