Mädchen (11) starb nach Einatmen von Deospray
Mutprobe

Mädchen (11) starb nach Einatmen von Deospray

17.09.25, 12:26
Ein halbes Jahr nach dem Tod einer Elfjährigen in Nordrhein-Westfalen in Deutschland steht fest, dass das Mädchen durch das Einatmen von Deospray starb 

Wie die Polizei in Ennepetal am Mittwoch mitteilte, liegen nach toxikologischen Untersuchungen eindeutige Hinweise dafür vor. Ob die Elfjährige aus Hattingen das Deospray infolge einer in sozialen Netzwerken verbreiteten sogenannten Deochallenge einatmete, blieb ungeklärt.

Kurz nach Bekanntwerden des Falls gab es demnach zahlreiche Spekulationen über den Tod des Mädchens. Besonders mutprobenartige Challenges gerieten damals in den Fokus. Bei der im Onlinedienst Tiktok verbreiteten sogenannten Deochallenge geht es darum, Deospray einzuatmen. Es handelt sich um eine Art Mutprobe.

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung kann das Einatmen von Deospray unmittelbar zu Bewusstseinsverlust, Herzversagen und Atemlähmung führen. Das Institut warnte davor, lebensbedrohliche Mutproben dieser Art nachzuahmen.

