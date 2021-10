Firma verkauft jetzt "Weihnachtsmensch"

Der deutsche Lebensmittelhersteller Rettergut bringt einen Weihnachtsmensch auf den Markt.

Das Berliner Unternehmen, das sich auf vegane und nachhaltige Lebensmittel spezialisiert hat, bringt mit dem neuen Weihnachtsmensch ein Produkt auf den Markt, das zu hundert Prozent aus "geretteten" Zutaten besteht – "Der Mensch da drin besteht aus dem Besten, was sich in einem Kessel küssen kann. Zartbitter und Vollmilch, die wir als Dark Milk vor dem Schicksal des Aussortierens gerettet haben."

Warum Weihnachtsmensch?

"In einer Zeit, in der wir so vieles hinterfragen, darf nämlich auch der Weihnachtsmann und die Traditionen rund um Weihnachten hinterfragt werden. Was, wenn wir mit der Tradition brechen? Was, wenn der Weihnachtsmann gar kein Mann wäre? Sondern eine Frau oder beides oder was ganz anderes?", heißt es von Seiten Retterguts. Aussehen tut der Weihnachtsmensch nun aber doch wie ein Weihnachtsmann. Der Grund: Es gibt keine neutralen Gießformen, nur Glöckchen, Kugeln und... den Weihnachtsmann.