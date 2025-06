Flammen-Hölle in Touristen-Hotspot: Feuer außer Kontrolle

In der türkischen Provinz Izmir kämpfen Einsatzkräfte gegen sich mit starken Winden ausbreitende Brände.

Rettungsteams hätten die ganze Nacht versucht, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi. Die Feuer seien teilweise bis an bewohnte Gebiete vorgerückt, so der Staatssender TRT. Mehrere Häuser und einige Viertel wurden vorsorglich evakuiert. Berichte über Verletzte oder gar Tote gab es bisher keine.

© Getty

© Getty

Einer der Brände zwischen den Gemeinden Menderes und Seferihisar sei in einem Waldstück ausgebrochen, ein anderer in der Gemeinde Gaziemir auf einer Müllhalde. Laut TRT verbrannten mehrere Autos in den Feuern.

© Getty

© Getty

Wegen der starken Winde könnten keine Hubschrauber, sondern nur Flugzeuge bei den Löscharbeiten aus der Luft eingesetzt werden, schrieb der Gouverneur der Provinz Izmir am Sonntag auf der Plattform X.

© Getty

Der Flughafen in Izmir hatte vorübergehend Flüge ausgesetzt, der Betrieb wurde mittlerweile aber wieder regulär aufgenommen, so Anadolu Ajansi.