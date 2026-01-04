Alles zu oe24VIP
Schweiz

Flammen-Hölle von Crans Montana: 24 Opfer sind identifiziert

04.01.26, 10:12
Nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana werden immer mehr Todesopfer identifiziert. Mindestens 40 Menschen kamen in der Bar „Le Constellation“ ums Leben. 

In der Silvesternacht kam es im Schweizer Skiort Crans-Montana zu einem verheerenden Feuer in der Bar „Le Constellation“. Nach Angaben der Behörden verloren dabei mindestens 40 Menschen ihr Leben. Am Freitag äußerte sich der Betreiber des Lokals erstmals zu der Tragödie.

Opfer identifiziert

Mittlerweile wurden 24 Todesopfer identifiziert und an ihre Familien übergeben, wie die Zeitung „Blick“ berichtet. Unter den Opfern befinden sich Schweizerinnen und Schweizer im Alter zwischen 15 und 31 Jahren. Zudem kamen ein Rumäne (†18), ein Franzose (†39) und ein Türke (†18) ums Leben.

Minderjährige unter Toten

Wie „Rai News“ berichtet, zählen auch drei minderjährige Personen aus Italien zu den Opfern der Brandkatastrophe. Dabei handelt es sich um den 16-jährigen Giovanni Tamburi aus Bologna, den 16-jährigen Emanuele Galeppini, einen in Dubai lebenden Golfer aus Genua, sowie den 16-jährigen Achille Barosi aus Mailand. Die Familien wurden von den Schweizer Behörden informiert.

Trauer nach dem Inferno

Die Feuerkatastrophe hat zahlreiche Familien schwer getroffen. Unter den Todesopfern ist auch Arthur (16), dessen Mutter nach dem Unglück mit einer bewegenden Rede Abschied nahm.

