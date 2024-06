× Flauschiger Held: Hund rennt 6 Kilometer durch Wildnis und rettet Herrchen aus Todesfalle!

Es klingt wie aus einem Film: In den USA rettete ein Hund seinem Besitzer nach einem Autounfall, indem er über 6 Kilometer durch den Wald rannte, um Hilfe zu holen.

Brandon Garrett war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Truck in der Wildnis des US-Bundesstaates Oregon unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Schlucht stürzte. Garrett konnte sich zwar aus dem Wrack befreien, war aber aufgrund seiner Verletzungen nicht in der Lage, die Böschung hinaufzuklettern.

Unglaublicher Lauf seines Vierbeiners

Zum Glück war Garretts treuer Hund bei ihm. Der Vierbeiner erkannte die Situation sofort und rannte ohne zu zögern los, um Hilfe zu holen. Unglaubliche 6 Kilometer durch unwegsames Gelände legte der Hund zurück, bis er schließlich zur Familie auf den Campingplatz kam.

Alarmglocken schrillten

Als der Hund allein ankam, ahnte die Familie sofort, dass etwas nicht stimmte. Dank der schnellen Reaktion des Hundes konnte ein Suchtrupp alarmiert werden. Die Rettung von Garrett gestaltete sich jedoch aufgrund der tiefen Schlucht schwierig. Schließlich gelang es einem Rettungsteam mithilfe eines "Hochseilsystems", Garrett aus der Schlucht zu bergen.

Heldentat rettete Leben

Garrett wurde mit schweren Verletzungen per Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Ohne den unglaublichen Einsatz seines Hundes hätte der Unfall für ihn ein tragisches Ende nehmen können.