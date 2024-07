Flugzeug beim Start in Kathmandu abgestürzt - Mehrere Tote

An Bord der Maschine sollen sich 19 Menschen befunden haben.

Nepal ist ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Der Pilot habe überlebt, es gebe aber "viele" Todesopfer, gab die Polizei bekannt. Laut ersten Meldungen soll es 18 Tote geben. Die Maschine der Fluglinie Sarya Airlines sei Mittwoch früh gegen 11.15 Uhr (Ortszeit, 7.30 Uhr MESZ) verunglückt, erklärte das nepalesische Militär.



© X ×

Das Flugzeug war auf dem Weg nach Pokhara, einem wichtigen Tourismuszentrum in dem Himalayastaat. Nach Angaben eines Polizisten waren inklusive der Crew des Flugzeugs 19 Menschen an Bord. Demnach handelte es sich um einen Testflug. Das Nachrichtenportal "Khabarhub" berichtete, dass der Flieger auf dem Rollfeld ins Schleudern geraten sei und dann Feuer gefangen habe. Bilder der Armee vom Unglücksort zeigten, dass der Rumpf des Flugzeuges auseinandergebrochen und bis auf das Gerüst verbrannt war.

Die Flugindustrie in Nepal hat in den vergangenen Jahren gewaltigen Aufschwung erfahren. Doch angesichts unzureichender Ausbildung und Instandhaltung ist die Sicherheit mangelhaft. Die Europäische Union hat allen Fluggesellschaften aus Nepal wegen Sicherheitsbedenken den Betrieb in der EU verboten. Somit dürfen keine Flieger aus dem Himalaya-Staat mehr in Europa starten oder landen.