Henry Bauer ist sich sicher, das Rätsel um Nessie gelöst zu haben.

Seit mehr als 1.500 Jahren wird ein riesiges Ungeheuer in den dunklen Tiefen des schottischen Loch Ness vermutet. Theorien über Nessie gibt es reichlich, mal ist es ein Überlebender der Dinosaurier-Zeit, mal ein Baumstamm, ein Fisch, ein Watvogel oder schlicht Wellen, die sich unheimlich auftürmen.

Unbekannte Meeresschildkröte

Professor Henry Bauer vom Virginia Polytechnic Institute will das Rätsel um das Loch-Ness-Monster nun gelöst haben. Demnach handelt es sich bei „Nessie“ in Wahrheit um eine Meeresschildkröte. Die bisher unbekannte Art wurde im See „gefangen“, als das Wasser am Ende der letzten Eiszeit zurückging.

Bauer geht davon aus, dass diese Meeresschildkröten auch noch in einigen Gegenden der Ozeane leben, bisher aber noch nicht beobachtet wurden. Zuvor stellte der 89-Jährige die These auf, bei Nessie könnte es sich um einen Verwandten der Dinosaurier handeln. Nun revidierte der pensionierte Chemie-Professor allerdings seine Behauptung.