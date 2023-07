Frankreich brennt – und Macron tanzt bei Elton John-Konzert

Ein Video bringt den französischen Präsidenten unter Druck.

Die Proteste in Frankreich eskalieren. In mehreren französischen Städten ist es die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als 1.300 Menschen seien festgenommen worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit.

Ausgelöst wurden die Krawalle durch den Tod eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung, der am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde. An diesem Samstag soll Nahel M. in seinem Heimatort Nanterre, einem Vorort von Paris, beigesetzt werden. Die Straßen zum Friedhof sollen abgesperrt werden.

Emmanuel #Macron a été aperçu au concert d'Elton John hier soir, alors que plusieurs villes de France s'embrasaient suite à la mort de Nahel.

Frankreichs Präsident Emanuel Macron steht schwer unter Druck und wird zudem nun für einen Konzert-Besuch heftig kritisiert. Das Staatsoberhaupt besuchte am Mittwoch – also am zweiten Abend der Proteste – zusammen mit seiner Frau Brigitte ein Konzert von Mega-Star Elton John. Ein Video zeigt Macron dabei fröhlich tanzend in der Accor Arena in Paris.