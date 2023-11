Frau im Flieger belästigt – die Reaktion der Airline macht sprachlos

Für die junge Frau wurde der Flug von Orlando nach Dallas zu einem Alptraum.

Eigentlich sollte es ein gewöhnlicher Flug werden. Eine junge Frau nahm American Airlines Flug 2555, um von Orlando nach Dallas zu gelangen. Auf dem 3,5-Stunden-Trip verwickelte sie ihr Sitznachbar zunächst in ein harmloses Gespräch, plötzlich steckt sich der Mann dann aber eine Hand in seine Hose.

"Er sah mich direkt an und sein Körper drehte sich irgendwie und blickte in meine Richtung“, berichtet die Frau einem lokalen TV-Sender. . "Er hat sich einfach selbst gestreichelt“, so die entsetzte Passagierin.

Die Frau nahm das Verhalten ihres Sitznachbarn mit den Handy auf und alarmierte dann die Flugbegleiter. Die Crew saß die Frau einfach in eine andere Reihe, reagierte sonst aber nicht. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um den obszönen Mann zur Rechenschaft zu ziehen oder andere Frauen zu schützten. Während der Mann das Flugzeug in Dallas einfach verlassen konnte, telefonierte sich das Opfer durch die Hotlines der Fluglinie. Schließlich erklärte die Airline reumütig, die Crew habe einen Fehler gemacht und schenkte der Passagierin 5.000 Flugmeilen. Die haben einen Wert von etwa 55 Euro – ein weiterer Schlag ins Gesicht des Opfers.