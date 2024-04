Frau mit Vollbart findet keinen Mann

Eine Frau mit Vollbart sucht verzweifelt einen Mann. Doch dies erweist sich anscheinend schwieriger als gedacht.

Ein Clip eines Interviews zirkuliert derzeit im Netz bei dem eine Frau mit Vollbart verzweifelt schildert wie schwer es ist einen Mann zu finden.

Frau mit Vollbart findet einfach keinen Mann

Sichtlicht frustriert sagt Sie: "Niemand wird dich heiraten, Harnaam - du hast einen Bart. Niemand wird dich Daten, Harnaam - du hast einen Bart. Niemand wir dein Freund sein, Harnaam - du hast einen Bart."

Sie erklärt weiter: "Ich bekomme sehr viele Nachrichten von femininen Männern, aber ich fühle mich nicht zu Ihnen hingezogen. Was ich attraktiv finde sind sehr maskuline Männer."

Woman with a beard wants a masculine man. pic.twitter.com/LdbkIviLkE — UNCLE JAY⚡️ (@Otisbilly_) April 3, 2024

"Ich bin so anders, nicht so wie man mich im Fernsehen oder generell im öffentlichen Leben sieht. Ich habe eine starke Ausstrahlung weil ich weiß was ich will und das auch zeige. Privat bin ich aber ganz ruhig und gelassen und sehr feminin."

Doch, wer ist diese Frau eigentlich und warum hat Sie einen Vollbart?

Harnaam Kaur über Selbstliebe und Akzeptanz

Die Frau im Video ist eine Social-Media-Persönlichkeit namens Harnaam Kaur, geboren am 29. November 1990 in Großbritannien. Sie sieht sich als Symbol der Selbstliebe, Motivation und Selbstakzeptanz. Mit öffentlichen Auftritten, Modellarbeit und inspirierenden Reden, hat sie zu einem Vorbild für Millionen gemacht.

Harnaam Kaur begann ihre Karriere als Grundschul-Assistentin an der Khalsa Primary School, bevor sie 2014 mit öffentlichen Interviews Aufmerksamkeit erregte. Ihre Aufrichtigkeit und Offenheit berührten die Herzen vieler, und so begann ihr Aufstieg zu einer Stimme der Selbstakzeptanz.

Im März 2015 wurde ein Foto von Kaur in einer Ausstellung von Fotograf Mr. Elbank im Somerset House in London gezeigt, die über 80 Personen mit Bärten porträtierte. Dies markierte den Beginn ihrer öffentlichen Anerkennung. Bald darauf arbeitete sie als freiberufliches Model und motivierende Rednerin. Im Juni 2015 posierte sie für Rock N Roll Bride und wurde von Louisa Coulthurst von Urban Bridesmaid Photography fotografiert. Im November 2015 schloss sie sich der "Eff Your Beauty Standards" -Kampagne an, die von Tess Holliday ins Leben gerufen wurde.

Jüngste Frau mit Vollbart

Im September 2016 wurde Kaur im Guinness-Buch der Rekorde als jüngste Frau mit Vollbart anerkannt. Trotz jahrelangen Mobbings wegen ihres Aussehens überwand sie diese Hindernisse und erlangte den Titel im Alter von 24 Jahren und 282 Tagen.