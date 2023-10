Fraueneinheit tötet 100 Hamas-Terroristen

Die "Löwinnen" gehören zur israelischen Kampfeinheit "Caracal". Die 13-köpfige Fraueneinheit besiegte etwa 100 Hamas-Terroristen.

Israel. Ein israelisches Frauenbataillon wehrte Dutzende Angriffe ab und nahm es mit rund 100 Hamas-Terroristen auf. Die 13 Soldatinnen der Kampfeinheit "Caracal" kämpften 14 Stunden lang, als die Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober Israel attackierte. Die Frauen befreiten zunächst einen Militärstützpunkt und danach einen Kibbuz, in dem die Angreifer wüteten.

Bei der Befreiung des Militärposten und der Siedlung besiegte die Fraueneinheit etwa 100 Hamas-Terroristen. So konnten über 50 Geiseln befreit werden. Im Netz werden die "Löwinnen" nun für ihre Tapferkeit gefeiert. Die Frauen gelten als Elite-Einheit im Kampf gegen Terroristen.

Die Soldatinnen der Kampfeinheit werden von Oberstleutnant Or Ben Yehuda angeführt. Sie sind Teil des "Caracal"-Bataillons, eine gemischte Einheit, die aus 800 Soldaten und Soldatinnen besteht. In dem Halbzug der Kompanie dienen die 13 Soldatinnen.

Das "Caracal"-Bataillon besteht zu 70 Prozent aus Frauen

50 israelische Militärangehörige befreit

Das Bataillon raste am 7. Oktober sofort von verschiedenen Seiten an die Front, als die Hamas-Terroristen einen Militärposten an der ägyptischen Grenze beschossen. Sie stellten fest, dass die Terrorgruppe Hamas bereits 50 israelische Militärangehörige in Geiselhaft genommen hatte – einige davon waren verletzt.

Yehuda schwörte ihre Truppe in einer Ansprache auf einen harten Kampf ein: Der Oberstleutnant der 12-köpfigen Einheit sagte, dass sie stark sei und nicht besiegt werden würde. "Wir werden die Terroristen eliminieren. Es findet eine Infiltration nach Israel statt, und sie breitet sich aus. Bleibt wachsam. Sie könnten uns über den Weg laufen", sagte sie laut "Daily Mail". Die Fraueneinheit schoss zurück, schaffte es, einige Terroristen zu eliminieren – andere flüchteten. Noch unter Beschuss konnten die Soldatinnen, die verletzten Geiseln per Helikopter evakuieren.