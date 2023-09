Freizeitpark-Horror: Gäste 30 Minuten kopfüber gefangen

Die Besucher in einem kanadischen Vergnügungspark wurden 30 Minuten lang einfach hängen gelassen.

Am Samstagabend kam es im Freizeitpark „Canada’s Wonderland“ in der Stadt Vaughan zu einem schockierenden Vorfall bei der Attraktion „Lumberjack“. Die schwingende Axt-Attraktion, bei der die Gäste in axtkopfförmigen Gondeln in die Luft geschwungen werden, blieb plötzlich um 22:40 Uhr stehen, und die Gäste wurden kopfüber in einer Höhe von 23 Metern festgehalten. Einige Parkbesucher, darunter auch Kinder, gerieten in Panik, und zwei Personen klagten über Brustschmerzen.

Der Vorfall, bei dem die Gäste etwa eine halbe Stunde lang in der Luft hingen, wurde in sozialen Medien festgehalten.

Erst danach konnten die Gäste sicher aus der Attraktion aussteigen und wurden von Sanitätern untersucht. Zwei von ihnen, die über Beschwerden klagten, erhielten weitergehende Betreuung. Der Park betonte in einer Erklärung, dass die Sicherheit der Gäste oberste Priorität habe, und die Attraktion bleibt bis zur Klärung der Ursache geschlossen.