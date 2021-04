Nackt-Models werden jetzt abgeschoben

Die Models vom Balkon-Nacktshooting in Dubai sorgten weltweit für Schlagzeilen.

Splitterfasernackt rekelten sich 19 Mädchen auf dem Balkon eines Hochhauses an der Marina Bay in Dubai. Ein Fotograf schoss Bilder. Insgesamt sollen sich in der Luxussuite aber bis zu 40 Models aus diversen Ostländern aufgehalten haben. Die Aktion, von Nachbarn festgehalten, ging viral. Auch die Models haben ihre Bilder in den sozialen Medien geteilt -ein fataler Fehler.

Die Polizei in dem Emirat nahm die Mädchen und einen Mann fest: den russischen Millionär Aleksej Kontsow, IT-Spezialist, Philanthrop und Playboy. Er organisierte das Fotoshooting. Das Teilen pornografischer Inhalte wird nach islamischem Recht mit sechs Monaten Haft oder 1.150 Euro bestraft. Diesmal ordnete die Staatsanwaltschaft die Abschiebung an: Elf Ukrainerinnen und der Russe müssen Dubai verlassen.