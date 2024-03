Gallisches Dorf: Ort verbietet Handys in der Öffentlichkeit

Bürgermeister sieht in Smartphones eine "gesundheitliche und erzieherische Katastrophe" und ließ Einwohner von Port-Seine in Frankreich über Handy-Verbot abstimmen

Handy-Verbot an Schulen wird derzeit in Großbritannien geplant und auch hierzulande vereinzelt schon umgesetzt. Ein kleiner Ort nahe Paris mit nur 2.000 Einwohnern geht nun einen Schritt weiter: Smartphones in der Öffentlichkeit sind dort jetzt verboten!

Kein Handy vor Schulen, in Shops und auf der Straße

Alles begann mit einer Abstimmung, ob zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ein Handy-Verbot in der Öffentlichkeit erwünscht ist. 54 Prozent votierten dafür - somit gilt jetzt in Seine-Port in Frankreich: Keine Handys vor den Schulen, in den Geschäften und auf der Straße.

Bürgermeister: "Die Jüngsten verdummen durch Facebook und Instagram"

Verantwortlich dafür ist Bürgermeister Vincent Paul-Petit, selbst Vater und mehrfacher Großvater, der klare Worte gegen Facebook und Instagram findet: "Die Jüngsten verdummen dabei." Er zitiert den neuen Premierminister Frankreichs, Gabriel Attal (34): "Was die Benutzung von Bildschirmen angelangt, steuern wir auf eine gesundheitliche und erzieherische Katastrophe für Kinder und Jugendliche zu!"