"Gaza not for sale" - Randale auf Trumps Golfklub

Das Turnberry-Golfressort von US-Präsident Donald Trump in Schottland ist mit pro-palästinensischem Graffiti besprüht worden.

Gebäudewände und Geländeeinfassungen wurden mit Sprüchen in roter Farbe wie "Freiheit für Gaza" und "Freiheit für Palästina" sowie Beleidigungen gegen Trump verunstaltet, wie auf Fotos zu sehen ist, die Lokalmedien am Samstag verbreiteten. Auf das Grün wurde demnach in riesigen weißen Buchstaben "Gaza steht nicht zum Verkauf" gepinselt.

Offenbar grubben Unbekannte auch mehrere Löcher. Eine Gruppe, die sich Palestine Action nennt, reklamierte die Taten für sich. "Während Trump versucht, Gaza wie sein Eigentum zu behandeln, sollte er wissen, dass sein eigenes Eigentum in Reichweite ist", erklärte sie auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Trump hatte im Februar vorgeschlagen, dass die USA im Gazastreifen eine "Riviera des Nahen Ostens" schaffen könnten und die palästinensische Bevölkerung umgesiedelt wird. Die Pläne stießen nicht nur in der arabischen Welt auf einen Sturm der Entrüstung.