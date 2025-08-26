Gesichtserkennung - Hunderte Festnahmen in London

"Big Brother" beim diesjährigen Notting Hill Carnival

"Big Brother" beim diesjährigen Notting Hill Carnival: Die Polizei in London hat mit Unterstützung von Überwachungskameras Hunderte Menschen festgenommen. Scotland Yard sprach nach dem zweitägigen Fest von mehr als 500 Festnahmen - unter anderem wegen Drogen- und Waffenbesitzes sowie wegen Gewalt- und Sexualdelikten. Dutzende davon seien mithilfe von Live-Gesichtserkennung identifiziert worden.

Die Gesichtserkennung sei an zwei Zugängen zu dem Bereich des Straßenumzugs zum Einsatz gekommen. Dabei habe das System knapp 100 Mal Alarm geschlagen, was zu mehr als 60 Festnahmen geführt habe, hieß es in der Mitteilung. Durch die automatische Erkennung konnten demnach 30 registrierte Sexualstraftäter von den Beamten gestoppt und auf die Einhaltung ihrer Auflagen hin überprüft werden. Zwei davon seien festgenommen worden.

Lesen Sie auch Mehr als 350 Festnahmen bei Protest für verbotene Gruppe Bei einem erneuten Protest gegen das Verbot der propalästinensischen Aktivistengruppe Palestine Action in Großbritannien hat die Londoner Polizei Hunderte Menschen festgenommen.

Der Notting Hill Carnival in der britischen Hauptstadt gilt als eines der größten Straßenfeste Europas. Er wurde Ende der 50er Jahre von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen und zog in diesem Jahr nach Schätzung der BBC bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige an. In den vergangenen Jahren kam es dabei immer wieder zu Gewalttaten.