Eine Fabrik in Berlin-Lichterfelde steht in Flammen. Die Feuerwehr warnt vor Gift-Rauch.

Großbrand bei der Firma "Diehl Metal Applications", das zur Unternehmensgruppe Diehl gehört. Auch die Tochterfirma Diehl Defence, die Partner der deutschen Bundeswehr sind, hat einen Sitz in der betroffenen Straße. Das Unternehmen entwickelt unter anderem auch das Luftverteidigungssystem IRIS-T. Dieses steht derzeit in der Ukraine im Einsatz.

© APA/dpa/Christoph Soeder ×

„Das Gebäude brennt jetzt komplett durch auf vier Etagen. Ein Teil des Gebäudes ist bereits eingestürzt. Wir löschen nur von außen. Von innen ist der Brand nicht mehr unter Kontrolle zu bringen", erklärt ein Feuerwehrsprecher gegenüber der "Bild". Aktuell seien rund 160 Feuerwehrleute im Einsatz.

© APA/dpa/Christoph Soeder ×

„Wir können bestätigen, dass auch Chemikalien in dem Gebäude brennen. Schwefelsäure und Kupfercyanid waren dort gelagert. Es besteht die Gefahr, dass sich Blausäure bildet, die mit dem Rauch in die Luft steigt", so der Sprecher. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung auch über Warn-Apps. Das Gebiet soll aktuell vermieden werden, Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben. Auch Klimaanlagen und Lüftungen sollen ausgeschalten werden, rät die Feuerwehr.