© Getty

Raketenabwehr

Golden Dome: USA geben erste Details bekannt

13.08.25, 06:00
Die US-Regierung hat erstmals Details zu ihrem geplanten Raketenabwehrsystem "Golden Dome" vorgestellt.  

Demnach soll der Schutzschild aus vier Ebenen bestehen: einer weltraumgestützten Erfassungs- und Zielebene für die Raketenwarnung und -verfolgung sowie die Raketenabwehr und drei landgestützten Schichten, die aus Raketenabfangsystemen, Radararrays und möglicherweise Lasern bestehen.

Zudem ist ein neues, großes Raketenfeld für Abfangraketen der nächsten Generation (NGI), die von Lockheed Martin hergestellt werden, im Mittleren Westen der USA geplant. Außerdem soll es elf Batterien mit Kurzstreckenraketen geben, die über das gesamte US-Festland, Alaska und Hawaii verteilt werden, ging aus einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Präsentation der US-Regierung mit dem Titel "Go Fast, Think Big!" hervor, die bereits in der vergangenen Woche in Huntsville, Alabama, 3.000 Vertretern von Rüstungsfirmen vorgestellt wurde.

Kosten von 175 Mrd. Dollar

Die Kosten für das von Präsident Donald Trump vorangetriebene Prestigeprojekt werden auf 175 Milliarden Dollar (151 Mrd. Euro) geschätzt. Es soll bis 2028 einsatzbereit sein. Das Pentagon teilte mit, die Planungen befänden sich in einem "frühen Stadium".

Das System ist an den israelischen "Iron Dome" angelehnt, aufgrund der geografischen Gegebenheiten der USA jedoch deutlich komplexer. Wie aus einem Memo von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hervorgeht, hat Space Force General Michael Guetlein, der am 17. Juli als Leiter des Golden Dome-Projekts bestätigt wurde, nun 30 Tage Zeit, um ein Team zusammenzustellen, und weitere 60 Tage, um ein erstes Systemdesign zu liefern. Laut Insidern soll schon in 120 Tagen ein erster vollständiger Implementierungsplan vorliegen.

