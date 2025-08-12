Kurz vor Trump-Gipfel: Putin startet Großangriff

Noch vor dem Treffen mit US-Präsident Trump im US-Bundesstaat Alaska am Freitag hat Kreml-Chef Putin eine Großoffensive in der Ukraine gestartet. Der russischen Armee ist ein Front-Durchbruch gelungen.

Kurz vor dem geplanten Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin hat Russland im Osten der Ukraine eine großangelegte Offensive gestartet, wie "Bild" berichtet. Bei Pokrowsk gelang dem Bericht zufolge den russischen Streitkräften ein Durchbruch durch die ukrainischen Linien, wodurch sie eine 18 Kilometer tiefe und bis zu fünf Kilometer breite Schneise in die Verteidigung schlugen. Ziel sei offenbar, strategisch wichtige Versorgungswege, insbesondere die Straße zwischen Dobropillya und Kramatorsk, unter Kontrolle zu bringen. Diese Verbindung gilt als zentrale Lebensader für die ukrainische Versorgung im Donbas.

Russen konnten überraschend tief vorrücken

Militärexperte Nico Lange erklärte gegenüber "Bild", dass sich die ohnehin angespannte Lage schnell weiter verschlechtern könnte, sollten russische mechanisierte Kräfte nachrücken. Ein ukrainischer Militärangehöriger berichtet gegenüber der deutschen Zeitung, dass die Angriffe mit gepanzerten Fahrzeugen, Quads, Buggys und Motorrädern geführt wurden, wodurch die Russen überraschend tief vorrücken konnten.

Der ukrainische Offizier vermutet, die Offensive sei bewusst kurz nach dem Besuch des Trump-Sondergesandten Steven Witkoff in Moskau gestartet worden, um Druck vor dem Gipfel aufzubauen. Neben Pokrowsk versuchte Russland auch in der Region Saporischschja einen Durchbruch, der jedoch gestoppt werden konnte.

Als Reaktion schickt der ukrainische Generalstab seit Montagabend Verstärkungen in die Region. Die Nationalgarde, darunter das Regiment "Asow", hat zusätzliche Verteidigungsstellungen eingenommen, um den russischen Vormarsch zu blockieren.