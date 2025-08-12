Alles zu oe24VIP
© AFP

Mit Belarus

Kurz vor Gipfel: Putin kündigt neues Mega-Manöver an

12.08.25, 11:54
Ukraine alarmiert: Russland und Belarus planen gemeinsames Manöver 

Russland und Belarus wollen vom 12. bis 16. September ein gemeinsames Manöver abhalten. Ziel sei es, die militärische Sicherheit des sogenannten Unionsstaates zu gewährleisten, teilte das Verteidigungsministerium in Minsk unter Berufung auf Generalmajor Walerij Rewenko mit. Rewenko wirft den benachbarten NATO-Staaten vor, die Übung als Vorwand für eine fortschreitende Militarisierung zu nutzen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte zu Jahresanfang, Russland bereite unter dem Deckmantel von Routine-Militärübungen in diesem Sommer "etwas" in Belarus vor. 

Die Ankündigung kommt wenige Tage vor dem mit Spannung erwartenden Gipfel zwischen Putin und Trump in Alaska. Dort soll über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg verhandelt werden.

