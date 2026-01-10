Groß angelegte US-Angriffe gegen IS in Syrien

Die USA und verbündete Streitkräfte haben am Samstag in Syrien "groß angelegte" Angriffe gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflogen.

"Die heutigen Angriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien" und seien Teil des Einsatzes "Hawkeye Strike", teilte das US-Regionalkommando CENTCOM im Onlinedienst X mit. Dies sei eine "direkte Reaktion" auf einen "tödlichen IS-Angriff", bei dem in Palmyra zwei US-Soldaten und ihr Übersetzer getötet worden waren.

Am 19. Dezember wurden 70 Ziele in Syrien angegriffen und nach Angaben von Aktivisten mindestens fünf IS-Mitglieder getötet, unter ihnen auch ein Kommandant.

Treffen US-Sondergesandter mit Al-Sharaa

Die aktuellen Luftangriffe erfolgten, nachdem der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Tom Barrack, sich nach eigenen Angaben in Damaskus mit der neuen Führung Syriens getroffen hatte, um über die Zukunft des Landes zu sprechen, berichtete der US-Sender Fox News. "Heute habe ich mich im Namen von Präsident Donald J. Trump und Außenminister Marco Rubio mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa, Außenminister Asaad al-Shaibani und Mitgliedern ihres Teams in Damaskus getroffen", schrieb Barrack. Er betonte, dass die Vereinigten Staaten "den historischen Wandel in Syrien begrüßen und die syrische Regierung unter Präsident Ahmed al-Sharaa unterstützen".

Der frühere Jihadist Al-Sharaa ist seit dem Sturz des Langzeit-Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024 an der Macht. Gleichzeitig hat die Sorge um die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten in Syrien zugenommen. Der Regierung in Damaskus wird vorgeworfen, Minderheiten wie Alawiten, Drusen und Kurden nicht ausreichend zu schützen.

Eine US-geführte internationale Anti-IS-Koalition war 2014 gegründet worden, um das von den Islamisten ausgerufene "Kalifat" in Syrien und im Irak zu zerschlagen. Seit 2019 gilt der IS als besiegt. Viele IS-Kämpfer zogen sich aber in Wüstengebiete in beiden Ländern zurück und gelten weiterhin als Gefahr.