200 Tote bei Protesten: Jetzt wackelt das Mullah-Regime

Die Massenproteste im Iran eskalieren - Trump droht bereits mit US-Intervention.

Im Iran hat es am Freitagabend den zweiten Abend in Folge Massenproteste gegen die Regierung gegeben. Zu Aufmärschen kam es unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Mashhad. Das genaue Ausmaß der Demonstrationen war vorerst unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre drangen nur wenige Aufnahmen nach außen. US-Präsident Donald Trump warnte unterdessen die iranische Regierung erneut, dass die USA eingreifen würden, falls Menschen getötet werden.

Viel geteilte Videos in den sozialen Medien zeigten Menschenansammlungen an zentralen Plätzen. Unabhängig verifizieren ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht. In einem von Aktivisten veröffentlichten Video waren Menschenmassen im nordwestlichen Teheraner Stadtteil Saadat Abad zu sehen. Eine Stimme im Hintergrund berichtet von einer angezündeten Moschee. Auf den Aufnahmen sind Brände und chaotische Szenen auf den Straßen zu erkennen. "Tod dem Diktator", ruft die Menge in einem anderen Teil des Videos.

Das Zentrum für Menschenrechte im Iran (CHRI) mit Sitz in New York zeigte sich besorgt angesichts staatlicher Gewalt. Man habe glaubwürdige Augenzeugenberichte aus Krankenhäusern, die in Gebieten von Teheran, Maschhad und Karadsch mit verletzten Demonstrierenden überfüllt seien, hieß es in einem Bericht.

© X/@AlinejadMasih und X/@JasonMBrodsky

Mehr als 200 Tote

Ein Arzt aus Teheran sagte dem US-Magazin "Time", sechs Krankenhäuser in der iranischen Hauptstadt hätten zusammen mehr als 200 Todesfälle unter Demonstranten verzeichnet - die meisten seien demnach "durch scharfe Munition" getötet worden. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Zahlen jedoch nicht.

© APA/AFP/UGC/-

Aktivisten zufolge sind bei den landesweiten Protesten bisher 51 Demonstrierende getötet worden, allerdings fehlten dabei noch Zahlen aus mehreren Großstädten vom Donnerstag und aus der vergangenen Nacht. Hunderte weitere Menschen sollen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften verletzt worden sein, berichtete die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo.

© APA/AFP/UGC/-

Trump warnt iranische Regierung

US-Präsident Donald Trump wiederholte unterdessen seine Warnung an die iranische Regierung, dass die USA eingreifen würden, falls wie in der Vergangenheit Menschen getötet werden: "Ich hoffe nur, dass die Demonstranten im Iran in Sicherheit sind, denn dort ist es derzeit sehr gefährlich. Und ich sage den iranischen Führern noch einmal: Sie sollten besser nicht anfangen zu schießen, denn dann werden wir auch anfangen zu schießen." Trump fügte hinzu: "Wir werden uns einmischen, wir werden sie sehr hart treffen, wo es wehtut." Damit sei allerdings kein Einsatz von US-amerikanischen Bodentruppen gemeint. US-Außenminister Marco Rubio schrieb mit Blick auf die anhaltenden Proteste im Iran am Samstag auf X: "Die USA unterstützen das tapfere Volk im Iran."

Donald Trump © Getty

Am Donnerstagabend war es zu den größten Demonstrationen seit Beginn der Protestwelle gekommen, einen Tag später wurde erneut dazu aufgerufen. Nach Darstellung des Bürgermeisters von Teheran, Aliresa Sakani, wurden bei den Unruhen in der Hauptstadt mehr als 50 Banken und mehrere staatliche Einrichtungen angezündet. "Mehr als 30 Moscheen gingen in Flammen auf", sagte er in einem von der Nachrichtenagentur Mehr verbreiteten Video.

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei verurteilte die Proteste. In einer am Freitag veröffentlichten Rede sprach der 86-Jährige von "Unruhestiftern" und "dem Land schädlichen" Menschen. "Es gibt auch Leute, deren Arbeit Zerstörung ist", sagte er. Sie richteten Zerstörung an, "nur damit sich der Präsident der Vereinigten Staaten freut", sagte das Staatsoberhaupt mit Blick auf Trump. Chamenei signalisierte einen harten Kurs gegen die Demonstranten.

Ausgelöst wurden die Demonstrationen Ende Dezember durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der landeseigenen Währung Rial. In Teheran gingen daraufhin wütende Händler auf die Straße. Inzwischen haben sich die Proteste auf das ganze Land ausgeweitet. Daraufhin schaltete die Führung das Internet für die Bevölkerung ab, um die Kommunikation zu erschweren.

Merz, Macron und Starmer "zutiefst besorgt"

Deutschland, Frankreich und Großbritannien forderten die iranische Staatsführung zum Gewaltverzicht auf. "Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Die iranischen Behörden seien verantwortlich für den Schutz der eigenen Bevölkerung, sie müssten Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zulassen, ohne dass Angst vor Repressalien herrsche. Der Iran warf den drei Ländern in einer Reaktion vor, dass ihre Sorgen "heuchlerisch" seien. "Wir verurteilen böswillige Einmischungen in Irans innere Angelegenheiten, die darauf abzielen, Gewalt zu provozieren", hieß es dort.