Über 1.000 Haushalte ohne Strom: Wiener Grätzl betroffen

Seit dem frühen Donnerstagmorgen ist es in Wien-Mariahilf und am Neubau zu mehreren Stromausfällen gekommen. Wie das Versorgungsunternehmen Wiener Netze mitteilt, waren insgesamt über 1.000 Haushalte zumindest zeitweise ohne Energie.

Die erste Unterbrechung wurde laut Störungsinformation der Wiener Netze um 3.36 Uhr in Teilen von Mariahilf gemeldet. Rund 350 Haushalte waren davon betroffen. Gegen 4.45 Uhr konnte die Versorgung in diesem Bereich wiederhergestellt werden.

Doch bereits um 5.16 Uhr kam es zu einem weiteren Stromausfall – ebenfalls in Mariahilf. Ab 7.24 Uhr waren dann auch Haushalte am Neubau, insbesondere östlich des Westbahnhofs, betroffen. Bei diesem Vorfall fiel in rund 700 Haushalten der Strom aus.

Stromausfälle bis 8 Uhr

Laut Wiener Netze waren bis 8.15 Uhr noch etwa 350 Haushalte ohne Versorgung. Schrittweise würden die betroffenen Anschlüsse jedoch wieder ans Netz gebracht.

Die Ursache der Ausfälle liegt laut Angaben des Energieversorgers in einem beschädigten Kabel unter der Erde. Es kam zu mehreren sogenannten Erdschlüssen – das ist ein spezieller Kurzschluss im Erdreich, der Sicherheitsabschaltungen auslöst.

Mögliche Vorbeschädigung als Auslöser

Solche Schäden entstehen häufig durch Bau- oder Grabungsarbeiten. Dabei kann es vorkommen, dass ein Kabel beschädigt wird, der Defekt jedoch erst später zum Ausfall führt. Ein Materialversagen ist dann möglich, wenn die ursprüngliche Beschädigung unentdeckt geblieben ist.