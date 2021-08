Großbrand im Norden Athens

Ein Brand in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt Athen ist am Dienstag außer Kontrolle geraten.

Menschen flüchten

Die Flammen erreichten bereits die ersten Häuser der Vorstädte Varybobi und Acharnes. "Verlassen Sie sofort Ihre Häuser", sagte der Bürgermeister von Acharnes, Spyros Vrettos, im Staatsfernsehen (ERT). Diese Nachricht erhielten die Einwohner der Region per SMS vom Zivilschutz. Dicke Rauchschwaden waren aus allen Stadteilen Athens sichtbar.

Historische Hitzewelle

Bewohner verließen in Panik die betroffenen Gebiete. "Hinter uns ist die Hölle", schrie ein Einwohner von seinem Auto heraus an Reporter an Ort und Stelle. Der Brand breite sich rasant von einem Wald auf bewohnte Gebiete aus, teilte der Gouverneur der Region Giorgos Patoulis mit und rief alle Menschen auf, das Gebiet, wo der Brand tobte, umgehend zu verlassen. Wetterexperten befürchteten seit Tagen, dass Brände solchen Umfangs ausbrechen könnten.

Ganz Griechenland wird seit mehr als einer Woche von einer historischen Hitzewelle heimgesucht. In Athen zeigten die Thermometer am Dienstagnachmittag 44 Grad.