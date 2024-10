Gruppenvergewaltigung schockiert Italien

In Turin ist eine Gruppe Männer über eine 27-jährige Frau hergefallen und hat sie vergewaltigt.

Die Frau war am 15. Oktober um etwa 19 Uhr auf der Suche nach einem Geldautomaten, als sie von einem etwa 18-Jährigen angesprochen wurde. Der Mann soll ihr am Valentino-Park plötzlich das Telefon aus der Hand gerissen haben und sei damit weggelaufen, berichtet "La Stampa". Die Frau rannte ihm hinterher, um das Handy wiederzubekommen. Der Mann lief in ein verwaistes ehemaliges Club-Gelände. Dann begann der Albtraum.

Das Opfer sagte gegenüber der Polizei: "Aus einem anderen Teil des Raumes kamen vier bis fünf nordafrikanische Männer." Die 27-Jährige erzählte weiter: "Obwohl ich sagte, ich wolle nur das Telefon zurück und gehen, versperrten mir zwei von ihnen den Ausgang. Zwei andere schubsten mich und warfen mich auf eine Matratze."

Opfer erkannte Gesichter der Vergewaltiger-Bande

Mindestens zwei der Männer sollen sich dort an ihr vergangen haben. Die Rettung fand die Frau später mit Verletzungen und zerrissener Kleidung vor. Die Ärzte im Spital stellten Spuren des Geschlechtsverkehrs fest. Das Opfer erkannte auf einer Polizeiinspektion mehrere Gesichter der Vergewaltiger-Bande wieder. Jetzt wird gegen die Verdächtigen ermittelt.

Der Vater der Frau sagte gegenüber "Corriere della Sera": "Meine Tochter ist nicht mehr sie selbst. Sie spricht nicht, sie ist immer still und weint. Sie haben das Leben meiner Tochter ruiniert." Er hofft, dass alle Täter aus der Gruppe gefasst und hart bestraft werden.