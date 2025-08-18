Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hai Teneriffa
© Facebook

Dramatische Szenen

Hai-Alarm auf Teneriffa - doch dann passiert DAS

18.08.25, 11:55
Teilen

Die Badegäste verfallen nicht in Panik, sondern reagieren blitzschnell. 

Ein sonniger Urlaubstag an der Playa Las Vistas in Los Cristianos, Teneriffa, nahm plötzlich eine unerwartete Wendung: Ein Hai strandete im flachen Wasser und sorgte zunächst für Aufregung unter Badegästen. Videos zeigen, wie das Tier verzweifelt gegen die Wellen ankämpft, während sich immer mehr Menschen am Strand versammeln.

Statt Panik zu verbreiten, entschieden sich einige Urlauber zu helfen. Mutig packten sie den Hai am Schwanz und zogen ihn zurück ins tiefere Meer. Dabei wurde das Tier kurzzeitig auf den Rücken gedreht – ein Zustand, den Fachleute als „tonische Immobilität“ kennen. Haie fallen dabei in eine Art Starre, die zwar nützlich für Forscher ist, in der Natur jedoch gefährlich sein kann, weil die Atmung erschwert wird.

 

@valeriadepomar un tiburón está varado en la orilla están intentando salvarlo #tenerife #lasvistas #playa #tiburon #loscristianos ♬ original sound - Valeria

 

 

Erfolgreiche Rettung

Glücklicherweise verlief die Rettung erfolgreich: Der Hai konnte weiter ins offene Wasser schwimmen, Badegäste wurden nicht verletzt. Laut Behörden bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Menschen.

Obwohl Begegnungen mit Haien auf Teneriffa selten sind, leben rund 25 Arten vor der Küste. Meist halten sie sich jedoch in tieferen Gewässern auf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden