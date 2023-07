Hai-Alarm in Spanien: Urlauber fliehen in Panik

Ein Schock-Video zeigt die brenzlige Situation vor der Küste von Portbou in Katalonien.

Eigentlich wollten die Urlauber im spanischen Portbou (ganz im Norden an der Grenze zu Frankreich) nur einen ruhigen Strandtag genießen, dieser wurde dann aber plötzlich zum Alptraum.

Wie auf mehreren Videos zu sehen ist, näherten sich am Sonntag gegen Mittag zwei Blauhaie den Urlaubern in Küstennähe. Die Strandbesucher gerieten in Panik und schwammen um ihr Leben. Einige Touristen retten sich zu einer Plattform im Meer und verharrten dort, bis sie von mutigen Kajakfahrern gerettet wurden. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand.

Ensurt a Portbou per l'aparició de dues aletes enmig de la badia.

Gael Rodrigues, der Bürgermeister von Portbou, beruhigt unterdessen. „Der Strand von Portbou ist absolut sicher." Vor der Küste Kataloniens werden immer wieder Blauhaie gesichtet, da sie in diesem Gebiet heimisch sind. Blauhaie werden in der Regel etwa 3,50 Metern groß und 200 Kilo schwer. Attacken durch diese Art sind selten, kamen aber bereits vor. Experten nehmen an, dass die Haie in diesen Fällen Menschen für eine zu überwältigende Beute hielten.