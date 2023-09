Hai-Attacke in Ägypten: Urlauberin verliert Arm

Erneut ist es in Ägypten zu einer Hai-Attacke gekommen. Wie das ägyptische Umweltministerium auf Facebook bestätigte, wurde eine Touristin in Dahab im Süden der Sinai-Insel attackiert und schwer verletzt.



Medienberichten zufolge schwamm die Frau innerhalb des mit Bojen gekennzeichneten Bereichs, als sie plötzlich von einem Hai angegriffen wurde. Während sich ihr Begleiter an Land retten konnte, wurde der Frau der linke Arm abgerissen.

