Hai-Alarm am Ballermann: Frau beim Schwimmen schwer verletzt

Eine Italienerin wurde beim Schwimmen am Strand von Palma schwer verletzt. Jetzt kontrollieren Rettungsschwimmer mit Jetskis das Gebiet und warnen per Durchsage vor einer Hai-Attacke.

Am Strand von Palma ging am Dienstagvormittag ein Notruf ein. Eine Touristin erlitt beim Schwimmen eine tiefe Wunde an der Wade. Die Rettungsschwimmer vermuten eine Hai-Attacke. Sicherheitskräfte sperrten blitzschnell den Strandabschnitt und hissten die rote Flagge.

Das Personal leistete der 80-jährigen Italienerin erste Hilfe. "Diario de Mallorca" schreibt, dass sie aufgrund eines schweren Bisses stark blutete und eine klaffende Wunde am Bein zu sehen war. Die Touristin wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

"Hai-Attacke"

Die Rettungsschwimmer evakuierten in der Zwischenzeit die Badegäste umgehend aus dem Wasser und patrouillieren seitdem mit Jetskis das Gebiet um den Strandabschnitt Balneario 6. Sie suchen nach dem Tier, welches derartige Verletzungen verursachen könnte. Die Retter warnen mit Lautsprecher eine weibliche Stimme auf Englisch vor einer möglichen Hai-Attacke: "Schwimmen ist in diesem Gebiet verboten, wegen einer Hai-Attacke. Hai-Attacke!"

Aktuell ist auch der benachbarte Abschnitt Balneario 7 gesperrt, nachdem mehr Hinweise auf eine Gefahr durch ein größeres Tier bestehen.

Möglicher anderer Kandidat

Neben der Polizei sind auch Experten für Meeresbiologie vor Ort. Laut den ersten Hinweisen könnte ein Blauhai für die Verletzung verantwortlich sein. Dieser Hai ist im Mittelmeer heimisch und wurde in der Vergangenheit einige Male in Strandnähe gesichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es aktuell noch nicht.

Die Stiftung Palma Aquarium geht nicht von einer Hai-Attacke aus. Ein Experte erklärte dem Portal "Crónica Balear", dass die Wunde vielleicht von einem Stachelrochen verursacht worden sei.