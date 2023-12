Hai oder Krokodil? Urlauber am Traumstrand getötet

Ein belgischer Tourist kam an der malerischen Pazifikküste Mexikos ums Leben.

Todes-Drama im Traumurlaub in Mexiko. Ein Tourist aus Belgien wurde am beleibten Quieta-Strand in Ixtapa an der Pazifikküste von einem Tier attackiert und tödlich verletzt.

Lokalen Medienberichten zufolge ereignete sich die Attacke am Donnerstag in der Hotelzone von Ixtapa. Der Belgier sowie ein weiterer Strandbesucher (66) wurden im seichten Wasser von einem Tier attackiert. Während der 66-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, kam für den Urlauber aus Belgien jede Hilfe zu spät.

Hai oder Krokodil

Derzeit ist noch unklar, ob es sich beim Tier um einen Hai oder ein Krokodil gehandelt hat. Die Behörden haben den Strand gesperrt, konnten das Tier bisher aber nicht ausfindig machen.

Erst vor zwei Wochen kam es im mexikanischen Bundesstaat Jalisco zu einem ähnlichen Vorfall. Damals wurde eine junge Frau von einem Hai gebissen und getötet. Experten vermuten, dass das Ökosystem durch den Hurrikan „Otis“ gestört und Raubtiere an unübliche Stellen geschwemmt wurden.