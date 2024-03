Haiti steht am Rande eines Bürgerkriegs

Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz von Haiti sieht den Krisenstaat in der Karibik am Rande eines Bürgerkriegs, wie Kathpress am Sonntag berichtete.

Die Polizeikräfte seien machtlos gegenüber den gut bewaffneten Banden, die sich zu einer "organisierten Armee" entwickelt hätten, sagte Erzbischof Max Leroy Mesidor von Port-au-Prince laut Nachrichtenportal "Vatican News" dem internationalen Hilfswerk "Kirche in Not" (ACN). In einigen Regionen hätten sich bewaffnete Bürgerwehren gebildet, um die Banden zu bekämpfen. "Es besteht die Gefahr, dass im Land ein Bürgerkrieg ausbricht. Es sind viele Waffen im Umlauf", warnte Mesidor. © Getty × Insbesondere in Port-au-Prince "ist kein Ort wirklich sicher", berichtete der Erzbischof. Mesidor bestätigte, dass die Kirche eines der Hauptziele der Bandengewalt und der weit verbreiteten Entführungen geworden sei. Die Entführungen seien zu einer "Diktatur" geworden, die "das haitianische Volk erstickt". Es sei dabei egal, ob jemand arm oder reich ist. "Jeder kann entführt werden." Lage katastrophal Die Gewalt beeinträchtige auch die pastorale Arbeit von Priestern und Ordensleuten in Haiti stark, so der Erzbischof. Alle lebten in ständiger Angst, einige Pfarren mussten geschlossen werden. "Ich selbst kann zwei Drittel meiner Diözese nicht besuchen, weil die Straßen blockiert sind", sagte Mesidor. © Getty × Dass die Lage in Haiti insbesondere für Frauen und Mädchen immer katastrophaler wird, berichtete zuletzt auch ein Mediziner von "Ärzte ohne Grenzen". Frauen und Mädchen würden in dem bewaffneten Bandenkrieg zunehmend Opfer sexualisierter Gewalt. "Ihnen droht Vergewaltigung, wenn sie nur auf die Straße gehen", sagte der Arzt Tankred Stöbe im Interview der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Die Menschen hätten praktisch keine Möglichkeit mehr, sich frei zu bewegen, weil sie überall von Gewalt bedroht seien. Rund 80 Prozent der Hauptstadt sei laut Schätzungen in der Gewalt bewaffneter Banden. Es herrsche Anarchie; Patienten und Mitarbeitende berichteten, dass sie Angst hätten, auf die Straße zu gehen.