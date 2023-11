Hamas bekennt sich zu Anschlag in Jerusalem

Zwei Attentäter hatten am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer eröffnet.

Die radikale Palästinenserorganisation Hamas hat sich zum Anschlag in Jerusalem mit mindestens drei Toten bekannt. Die beiden Angreifer seien Hamas-Mitglieder gewesen, hieß es in einer Stellungnahme der Organisation vom Donnerstag. Das Attentat sei die "natürliche Antwort auf die beispiellosen Verbrechen der Besatzer (Israel, Anm.) im Gazastreifen und gegen Kinder in Jenin", erklärte die Organisation weiter. Die beiden Attentäter hatten am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer eröffnet. Drei Menschen seien getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Die Attentäter, die mit einem Fahrzeug zum Tatort kamen, wurden von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Der Angriff geschah kurz nach der erneuten Verlängerung einer Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas.